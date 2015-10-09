"Атлетико" вернулся в полуфинал ЛЧ спустя почти 10 лет: как изменилась команда Симеоне?

Мадридский "Атлетико" в седьмой раз в истории и впервые за девять лет пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz вспоминил имеющийся опыт матрасников на этой стадии турнира, а также отметил, как много всего поменялось с момента последнего полуфинала для них.

Так получилось, что "Атлетико" в текущем сезоне оставил "Барселону" сразу без двух трофеев. В феврале и марте они рубились в полуфинале Кубка Испании - "Атлетико" разгромил каталонцев дома со счётом 4:0, а сине-гранатовые ответили только 3:0 на своём поле. В итоге мадридцы вышли в финал.

Теперь похожая ситуация произошла в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Атлетико" одержал выездную победу со счётом 2:0, а дома проиграл 1:2, но всё же прошёл в полуфинал. Любопытно, что в трёх из четырёх перечисленных матчах игроки "Барселоны" удалялись с поля, в том числе в обеих играх Лиги чемпионов.

У "Атлетико" три прохода и три вылета в полуфиналах

"Атлетико" дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов в первом же сезоне, в котором участвовал в турнире. В 1959 году их ждал полуфинал с соседями из "Реала". Сначала они проиграли в гостях - 1:2, но затем победили дома - 1:0. После был назначен решающий матч плей-офф в Сарагосе (Испания), где голы легендарных Альфредо Ди Стефано и Ференца Пушкаша принесли "Реалу" путёвку в финал - 1:2.

Спустя 12 лет, в 1971 году, "Атлетико" вновь пробился в полуфинал, но и на сей раз не смог порадовать болельщиков. Дома они победили "Аякс" со счётом 1:0, но в гостях проиграли амстердамцам с разгромом - 0:3.

В 1974 году "Атлетико" впервые почувствовал вкус успеха в полуфинальном противостоянии. Они выбили из турнира, сыграв 0:0 на выезде и победив 2:0 дома. Однако в двухматчевом финале с Брюсселе (Бельгия) матрасники не справились с- 1:1, 0:4.

Следующий полуфинал случился только через 40 лет - в 2014 году. "Атлетико" схлестнулся с "Челси", и это уже был "Атлетико" Диего Симеоне. Они сыграли по нулям в Мадриде, а в Лондоне пропустили первыми от своего же воспитанника Фернандо Торреса, но всё же оформили камбэк - 3:1. А в финале в Лиссабоне (Португалия), как вы наверняка помните, "Атлетико" вёл в счёте до 93-й минуты, пока Серхио Рамос не спас "Реал". В овертайме сливочные забили принципиальным соперникам три мяча - поражение "Атлетико" 1:4.

Через два года "Атлетико" ждал ещё один финал Лиги чемпионов. На стадии полуфинала они прошли мюнхенскую "Баварию". Кстати, что в 2014-м, что в 2016-м матрасники в четвертьфинале выбивали "Барселону", как и в этом сезоне, а затем в итоге проходили в финал.

Дома "Атлетико" обыграл "Баварию" благодаря единственному, но красивому голу от Сауля Ньигеса. В гостях испанцы проиграли 1:2, но выездной гол Антуана Гризманна имел ключевое значение. Правда, в финале "Атлетико" вновь встретился с "Реалом", которому проиграл - 1:1 (3:5 - по пенальти).

Последний полуфинал "Атлетико" состоялся в 2017 году, когда их пути вновь пересеклись с "Реалом". В первой игре на "Сантьяго Бернабеу" многое было предрешено - хет-трикнанёс "Атлетико" поражение со счётом 0:3.

В ответной встрече "Атлетико" отыграл два мяча уже к 16-й минуте благодаря усилиям Сауля и Гризманна, но гол Иско перед перерывом стал в этом противостоянии последним - 2:1 в матче, но 2:4 в противостоянии. Так "Атлетико" в третий раз из шести вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и второй раз от "Реала" (1959, 2017).

Полуфинал 2017-го: кто-то стал тренером, другие были в школе

Спустя столько лет в составе "Атлетико" всё ещё есть игроки, которые помнят и полуфиналы Лиги чемпионов, и даже финалы с "Реалом". Это вратарь Ян Облак, защитник Хосе Мария Хименес, полузащитник Коке и нападающий Гризманн, который покинет клуб летом.

Когда "Атлетико" в последний раз былл в полуфинале Лиги чемпионов, за них ещё играли такие игроки как Фелипе Луис, Габи, Тьягу Мендеш и Торрес, у которых сегодня есть опыт самостоятельной работы на тренерском мостике. Также в составе Симеоне играли Диего Годин, Николас Гайтан и Кевин Гамейро, которые уже завершили игровую карьеру.

К примеру, у "Реала", из того состава на полуфинал 2017 года, карьеру завершили Марсело, Рафаэль Варан и Тони Кроос, а тренером пока никто не стал.

А многие из нынешних звёзд "Атлетико" в 2017-м ещё были детьми и учились в школе.было 17 лет,- 16,- 15, сыну Симеоне -- и- по 14,- по 13. Есть в составе и ребята помладше.

В общем, воды утекло много, и для "Атлетико" это, можно сказать, долгожданное возвращение на поздние стадии главного клубного континентального турнира.

Теперь "Атлетико" будет с нетерпением ждать завершения противостояния между английскими португальским, чтобы понять, с кем же им делить поле 28-29 апреля и 5-6 мая. Игра в Лондоне пройдёт сегодня.

Отметим, что в другой полуфинальной паре французский ПСЖ сыграет либо с немецкой "Баварией", либо с испанским "Реалом".

