Лига чемпионов
Сегодня 07:18

Алматы встретил "Реал": дети, флаги и болельщики у аэропорта

Джуд Беллингем. Фото: ФК "Реал"

Футболисты мадридского "Реала" прилетели в Алматы, где 30 сентября сыграют с "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Встреча в аэропорту

О благополучной посадке в алматинском аэропорту футболисты и клуб сообщили в своих соцсетях. Однако по их лицам было заметно, что перелёт выдался непростым.


У здания аэропорта игроков уже ждали десятки болельщиков, среди которых было много детей. Многие начали собираться задолго до прилёта самолёта.

Усиленные меры безопасности

Здание аэропорта и прилегающая территория находились под усиленным контролем полиции. Болельщиков было настолько много, что внимание стражей порядка оказалось оправданным.

Поддержка и флаги

Среди собравшихся оказались как поклонники "Реала" из Казахстана, так и те, кто пришёл поддержать именно "Кайрат" и показать национальные флаги.

Выезд команды

В сопровождении полиции футболисты "Реала" покинули территорию аэропорта и направились в отель.

Ранее "Реал" назвал состав на матч против "Кайрата" в Лиге чемпионов, а УЕФА объявил решение по этой игре.

Фото и видео: @Tengrinews.kz/Bolat Aitmolda

