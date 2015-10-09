18-летний талант переписал историю "Реала" в Лиге чемпионов

Франко Мастантуоно стал самым молодым футболистом в истории мадридского "Реала", вышедшим в стартовом составе в матче Лиги чемпионов. На момент дебюта ему исполнилось 18 лет и 33 дня, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, аргентинец побил рекорд бразильца Эндрика, установленный в ноябре 2024 года — тогда форвард появился в основе "сливочных" в возрасте 18 лет и 73 дней.

Таким образом, Мастантуоно вписал своё имя в историю клуба уже в первом сезоне на европейской арене.

Мастантуоно перешёл в "Реал" из команды "Ривер Плейт" в августе, подписав контракт до 2031 года. Сумма сделки составила 45 миллионов евро.

Матч "Реала" с французским "Марселем" завершился камбэком, двумя пенальти и удалением. Во втором туре, 30 сентября, "Реал" сыграет в гостях против "Кайрата", а "Марсель" примет на своём поле амстердамский "Аякс".

