Лига чемпионов
Сегодня 09:30
 

18-летний талант переписал историю "Реала" в Лиге чемпионов

18-летний талант переписал историю "Реала" в Лиге чемпионов Франко Мастантуоно в окружении соперников. ©ФК "Реал"

Франко Мастантуоно стал самым молодым футболистом в истории мадридского "Реала", вышедшим в стартовом составе в матче Лиги чемпионов. На момент дебюта ему исполнилось 18 лет и 33 дня, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, аргентинец побил рекорд бразильца Эндрика, установленный в ноябре 2024 года — тогда форвард появился в основе "сливочных" в возрасте 18 лет и 73 дней.

Таким образом, Мастантуоно вписал своё имя в историю клуба уже в первом сезоне на европейской арене.

Мастантуоно перешёл в "Реал" из команды "Ривер Плейт" в августе, подписав контракт до 2031 года. Сумма сделки составила 45 миллионов евро. 

Матч "Реала" с французским "Марселем" завершился камбэком, двумя пенальти и удалением. Во втором туре, 30 сентября, "Реал" сыграет в гостях против "Кайрата", а "Марсель" примет на своём поле амстердамский "Аякс".

Между тем "Ювентус" и "Боруссия" забили 8 голов и выдали драму в Лиге чемпионов, а "Карабах" отыгрался с 0:2 и сотворил громкую сенсацию, после чего состоялась тренерская отставка. Жозе Моуринью уже близок к новому назначению после неожиданного исхода в ЛЧ.

Лига чемпионов 2025/26   •   Португалия, Лиссабон   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Спортинг Л
Спортинг Л
(Лиссабон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг Л
Ничья
Кайрат
Проголосовало 6 человек

