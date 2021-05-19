Канадский форвард Коди Куник стал вторым новичком "Барыса" в межсезонье Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О том, какую ключевую позицию займет нападающий и чего он уже добился, - в материале корреспондента Vesti.kz.

30-летний Куник перебрался в Казахстан из Финляндии, где за четыре сезона набрал 174 (56+118) очка в 235 матчах. В среднем за сезон канадский разыгрывающий набирал свыше 36 очков, забивая минимум по десять шайб за турнир. В "Барысе", скорее всего, Кунику отведут центральную позицию в ударном звене.

Есть у легионера небольшой опыт выступления в НХЛ, ведь он принял участие в одном матче за "Тампа-Бэй Лайтнингс". Играл канадец и в АХЛ: в 61 игре за "Утика Кометс" набрано 37 (15+22) очков. Отыграл турнир Куник еще в Дании, где был капитаном команды "Гентофт Старс", отметившись 29 (13+16) баллами.

- Кого бы ты выбрал в качестве гостей для обеда?

- Дональд Трамп, Уэйн Грецки и Дэнзел Вашингтон, - ответил хоккеист клубной пресс-службе "Утика Кометс".

- Любимый фильм?

- "Назад в будущее".

Самый звездный период форварда пришелся на юношеский возраст, когда он три полноценных сезона провел за "Рыцарей Шервудского парка". Стартовал он с 29 (15+14) очков в дебютном турнире, а в третьем набрал уже 88 (44+44) баллов. Последний результат позволил войти ему в топ-5 по итогам регулярного чемпионата.

"Дослужился" до ассистента капитана Куник и в студенческой лиге (NCAA), где он четыре сезона провел в Университете из Аляски-Файрбэнкс. Набрал 133 (60+73) очка в 148 играх. Несколько раз форвард входил в различные "звездные" сборные молодежных турниров.

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Добавим, "Барыс" может расстаться не только с большей частью основного состава, но и потерять пару молодых игроков. Канадец Куник стал только вторым подписанным новичком в межсезонье.

Фото: hameensanomat.fi. Riku Hasari© и uticacomets.com©

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