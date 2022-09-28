Вратарь сборной Казахстана получил признание в КХЛ

Вратаря сборной Казахстана и столичного "Барыса" Никиту Бояркина отметили в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы Лиги, он во второй раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все 32 броска "Локомотива" (1:0 Б), получил 24 процента голосов болельщиков и был признан игроком дня в КХЛ.

"Барыс" обыграл "Локомотив" и вошел в историю КХЛ

Ранее новичок астанчан Майкл Шапю попал в список самых заметных переходов минувшей недели КХЛ.

Сегодня, 28 сентября, "Барыс" сыграет на выезде с московским "Спартаком". Трансляция будет доступна здесь.