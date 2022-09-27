"Барыс" обыграл "Локомотив" и вошел в историю КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл у "Локомотива" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz. Встреча не получилась результативной.

Матч в Ярославле завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, ведь в основное время игры и в овертайме команды победителя не выявили (0:0). Казахстанцы впервые за всю историю КХЛ выиграли на площадке "Локомотива".

После двух периодов командам не удалось открыть счет, но "Барыс" три раза играл в меньшинстве. Наказаны были Иван Мищенко и Кристофер Биграс, а в еще одном эпизоде казахстанская команда выпустила лишнего игрока на лед и получила командный штраф.

Лишь в дебюте третьего периода казахстанцы сыграли в большинстве, но наказать конкурентов за нарушение правил не сумели. В буллитной серии выиграл "Барыс", а победная попытка на счету Никиты Михайлиса.

Добавим, что завершит выездную серию матчем в Москве со "Спартаком" (28 сентября), а затем в Астане примет "Сочи" (2 октября) и "Нефтехимик" (4 октября).

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