Казахстанский клуб "Барыс" мог бы возглавить финский специалист Кари Ялонен, который стал свободен после ухода из китайского "Куньлуня". 61-летний тренер усилил бы игру столичной команды, поскольку имеет опыт успешной работы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Через месяц "Барыс" должен открыть тренировочный лагерь, в котором должен быть заложен фундамент подготовки к сезону. Можно ожидать, что определится судьба Юрия Михайлиса, с которым в апреле истек контракт. Казахстанский тренер может сохранить пост, а если нет, то опытный финский стал бы неплохим преемником.

Во-первых, он уже работал в КХЛ. Доводил пражский "Лев" до финала плей-офф, где в семиматчевом триллере проиграл магнитогорскому "Металлургу". Не так успешен был его опыт в нижегородском "Торпедо", но в одном из двух сезонов Ялонен прошел в Кубок Гагарина. Так что минимум для приема на работу выполнен.

Во-вторых, после ухода из КХЛ тренер не потерялся. Со сборной Финляндии взял "серебро" чемпионата мира, а со швейцарским "Берном" оформил два выигрыша национального первенства. Для "Барыса", где каждый сезон собирается колония из легионеров, финский тренер с победным опытом - это усиление.

В "Куньлуне" Ялонен не нашел понимания развития стратегии клуба, ведь китайская команда базируется в России. С "Барысом" не проще, потому что не ясно, как будут доукомплектовывать состав из-за "слабостей" клубного бюджета. Но финский наставник смог бы наладить игру с имеющимися в распоряжении исполнителями.

Так почему бы не пригласить еще одного финского специалиста? Приход Ари-Пекки Селина также был встречен с пессимизмом, а "Барыс" боролся за победу в конференции и достойно отыграл в плей-офф. Ялонен вполне способен выступить не хуже соотечественника, если в "Барысе" рискнут его пригласить.

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Напомним, в предыдущем сезоне казахстанский клуб финишировал на шестом месте в Восточной конференции, а в плей-офф проиграл магнитогорскому "Металлургу". В межсезонье клуб покинули некоторые ключевые игроки, а также истек контракт с главным тренером Юрием Михайлисом.

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