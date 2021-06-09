Новый лидер для "Барыса", или на кого будет сделана ставка в КХЛ

Канадский форвард Коди Куник должен стать ключевой фигурой в атаке столичного "Барыса", открыв свои возможности в дебютном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О том, почему новый легионер должен стать лидером команды, в материале корреспондента Vesti.kz.

31-летний Куник призван занять вакантную позицию первого центрального нападающего, ведь он должен не только умело созидать, но и успеть отрабатывать в обороне.

Можно сказать, что приглашенный в прошлом сезоне Фил Варон не справился с поставленной задачей, ведь не пошел на повышение. Да и результативность у него не самая высокая (10+17): возможно, новобранец не успел "раскрутиться" за неполный сезон.

Его предшественники-соотечественники были успешнее. Например, Корбэн Найт стал лучшим бомбардиром в клубе, а затем выиграл с "Авангардом" Кубок Гагарина. Не затерялись в Лиге и Патрис Кормье с Линденом Веем, которые были очень результативны в "Барысе". А ведь был еще Дастин Бойд, который несколько лет считался символом столичной команды.

Сможет ли Куник взять на себя эту роль? Сложно сказать, но он не первый год в Европе и показывает не самые слабые результаты. К 31 году канадец должен достичь определенного уровня, чтобы не провалиться в КХЛ. Ждем в ближайшее время ему дуэт партнеров-легионеров, которые смогли бы подстроиться под североамериканского разыгрывающего. Внутренних подходящих ресурсов в клубе нет.

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Напомним, помимо нехватки игроков в атаке, есть у "Барыса" проблемы и в обороне. Возможно, что новый сезон в КХЛ столичный клуб начнет с другим главным тренером, ведь у Юрия Михайлиса закончился контракт.

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