Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Новый лидер для "Барыса", или на кого будет сделана ставка в КХЛ

Он пришел на вакантное место.

Новый лидер для "Барыса", или на кого будет сделана ставка в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Канадский форвард Коди Куник должен стать ключевой фигурой в атаке столичного "Барыса", открыв свои возможности в дебютном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О том, почему новый легионер должен стать лидером команды, в материале корреспондента Vesti.kz.

31-летний Куник призван занять вакантную позицию первого центрального нападающего, ведь он должен не только умело созидать, но и успеть отрабатывать в обороне.

Можно сказать, что приглашенный в прошлом сезоне Фил Варон не справился с поставленной задачей, ведь не пошел на повышение. Да и результативность у него не самая высокая (10+17): возможно, новобранец не успел "раскрутиться" за неполный сезон.

Его предшественники-соотечественники были успешнее. Например, Корбэн Найт стал лучшим бомбардиром в клубе, а затем выиграл с "Авангардом" Кубок Гагарина. Не затерялись в Лиге и Патрис Кормье с Линденом Веем, которые были очень результативны в "Барысе". А ведь был еще Дастин Бойд, который несколько лет считался символом столичной команды.

Сможет ли Куник взять на себя эту роль? Сложно сказать, но он не первый год в Европе и показывает не самые слабые результаты. К 31 году канадец должен достичь определенного уровня, чтобы не провалиться в КХЛ. Ждем в ближайшее время ему дуэт партнеров-легионеров, которые смогли бы подстроиться под североамериканского разыгрывающего. Внутренних подходящих ресурсов в клубе нет.

У "Барыса" - проблемы. Сможет ли казахстанский клуб найти деньги для укрепления обороны перед КХЛ

Напомним, помимо нехватки игроков в атаке, есть у "Барыса" проблемы и в обороне. Возможно, что новый сезон в КХЛ столичный клуб начнет с другим главным тренером, ведь у Юрия Михайлиса закончился контракт.

Юрий Михайлис почти ушел из "Барыса", или почему нужно искать нового тренера для КХЛ

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард Канада

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:26
Хоккей

Новый лидер для "Барыса", или на кого будет сделана ставка в КХЛ
Сегодня
17:19
Хоккей

"Принял решение легко". Натурализованный защитник сборной Казахстана прокомментировал уход из "Барыса" в ЦСКА
Сегодня
16:34
Хоккей

У "Барыса" - проблемы. Сможет ли казахстанский клуб найти деньги для укрепления обороны перед КХЛ
Сегодня
09:23
Хоккей

"Барыс" узнал об изменениях в новом сезоне КХЛ
Вчера
17:56
Хоккей

"Оказался хитрым хоккеистом с ушлым агентом". Эксперт - о переходе игрока сборной Казахстана из "Барыса" в ЦСКА
Вчера
16:25
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана обратился к "Барысу" после перехода в ЦСКА
Вчера
07:49
Хоккей

Защитник "Барыса" из сборной Казахстана продолжит карьеру в "Адмирале"
7 июня
22:19
Хоккей

Зачем "Барыс" "разогнал" игроков, или кто сыграет в следующем сезоне КХЛ?
7 июня
21:13
Хоккей

Юрий Михайлис почти ушел из "Барыса", или почему нужно искать нового тренера для КХЛ
7 июня
18:06
Хоккей

"Барыс" объявил об уходе натурализованного защитника сборной Казахстана в ЦСКА
5 июня
21:07
Хоккей

Утверждены единые правила игры в хоккей. Они коснутся "Барыса" и сборной Казахстана
4 июня
22:03
Хоккей

Бомбардир из Канады остается, или кто может начать новый сезон в "Барысе"
4 июня
15:16
Хоккей

Новички для "Барыса"? Несколько игроков, которые могли бы заиграть в КХЛ
3 июня
22:55
Хоккей

"Со стороны виднее". Игрок сборной Казахстана - о "Барысе", матче с Норвегией и чемпионате мира
3 июня
21:03
Хоккей

Почему убежал Юрий Михайлис после рекорда на чемпионате мира?
2 июня
22:50
Хоккей

Форвард "Барыса" и сборной Казахстана прокомментировал переход в "Локомотив"
2 июня
21:47
Хоккей

"Понимали, что являемся андердогами". Большое интервью Блэкера - о причинах ухода из "Барыса", советах Доуса и чемпионате мира
2 июня
18:31
Хоккей

Погрязли в долгах. В России призвали не допускать "Барыс" до чемпионата КХЛ
2 июня
07:19
Хоккей

"Игрокам должны зарплаты и премии". Стало известно о финансовых проблемах в "Барысе"
1 июня
14:22
Хоккей

Клуб Скабелки переманил у "Барыса" форварда сборной Казахстана
31 мая
14:05
Хоккей

Клуб КХЛ хотел купить форварда сборной Казахстана из "Барыса". Подробности
29 мая
15:00
Хоккей

Эксперт оценил новичка "Барыса" из НХЛ
28 мая
13:15
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании защитника сборной Швеции из НХЛ
25 мая
20:57
Хоккей

Клуб Скабелки предложил контракт форварду "Барыса" из сборной Казахстана
24 мая
23:57
Хоккей

"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ
24 мая
21:43
Хоккей

Открыл голевой счет на ЧМ-2021, или как в сборной Казахстана используют бомбардира "Барыса" в Кубке Гагарина
23 мая
20:32
Хоккей

Экс-игрок клуба КХЛ и сборной Чехии скончался в возрасте 32 лет
22 мая
10:54
Хоккей

Форвард сборной Казахстана обратился к "Барысу" после перехода в "Ак Барс"
21 мая
18:05
Хоккей

Минус канадский легионер, или от кого еще может отказаться "Барыс"
21 мая
15:06
Хоккей

"Барыс" объявил о решении по канадскому форварду
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика