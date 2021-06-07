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Юрий Михайлис почти ушел из "Барыса", или почему нужно искать нового тренера для КХЛ

Не ясно, останется ли он в национальной сборной.

Юрий Михайлис почти ушел из "Барыса", или почему нужно искать нового тренера для КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский тренер Юрий Михайлис завершил дебютный самостоятельный сезон в "Барысе" борьбой за плей-офф чемпионата мира с национальной командой, а в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клуб может возглавить другой специалист. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Тренер-дебютант в сложной ситуации смог уверенно пробиться в плей-офф КХЛ, но первый круг преодолеть не сумел, а на чемпионате мира в Латвии и вовсе всех удивил. Стартовал с побед над Финляндией и Германией, а в финишной разборке пропустил Канаду лишь по дополнительным показателям.

Что объединяет эти, в принципе, успешные турниры? Смазанная концовка. Команды Михайлиса умеют закрываться и ловить соперника на ошибках, но когда им самим нужен результат, тут уже проблемы. Так было и в завершающих матчах серии против "Металлурга", так и в игре с Норвегией.

Есть сомнения, что в новом сезоне казахстанский тренер будет также эффективен, если не добавить разнообразия. Все-таки в ротации он будет ограничен, а задачи никто снимать не будет - плей-офф в КХЛ и прописка в элитном дивизионе ЧМ. Потянет ли такое Михайлис снова?

Сомневаемся. Напряжение было как эмоциональным, так и физическим. Отпуска может не хватить, чтобы вдохновиться на новые подвиги, а время на раскачку вряд ли дадут. С другой стороны, сдерживающим фактором станет клубный бюджет. Контракт с Михайлисом обойдется дешевле, чем с доступным российским тренером.

Что мы получаем? Если финансы позволят, то в приоритете должен быть специалист, который бы отстроил новую команду, показывая при этом результат и прогресс. Если нет или подходящую кандидатуру не подберут, то можно продлить профессиональные отношения с Михайлисом. Действующий контракт истек 30 апреля.

Ваше мнение? Его вы можете оставить в специальном голосовании или в комментариях.

Юрий Михайлис останется в "Барысе" и сборной Казахстана?

Во всем виноват Казахстан, или кто дал шанс Канаде выиграть чемпионат мира

Напомним, "Барыс" финишировал шестым в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф проиграл магнитогорскому "Металлургу". Что же касается сборной Казахстана, то на чемпионате мира она выиграла четыре матча группового раунда, но с десятью очками осталась вне первой четверки команд группы - по дополнительным показателям выше оказалась Канада, которая потом выиграла турнир.

Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️

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Метки:
Михайлис Юрий Барыс в КХЛ КХЛ ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей

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