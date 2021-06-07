Должны благодарить Казахстан! Определился победитель ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Канады обыграла команду Финляндии и стала чемпионом мира по хоккею, взяв реванш за ЧМ-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи в Риге завершилось со счетом 2:2. Шайбы у Финляндии забросили Микаэль Руохомаа (девятая минута) и Петтери Линдбом (46-я), а у Канады в большинстве отличились Макс Комтуа (25-я) и Адам Хенрик (53-я). Победу канадцам на 67-й минуте принес Ник Пол.

На чемпионате мира в Риге Канада стартовала с трех поражений, но затем смогла пробиться в плей-офф во многом благодаря Казахстану или Норвегии. Сборная Казахстана проиграла Канаде со счетом 2:4, но смогла отыграться с 0:2.

Для канадцев эта победа на ЧМ стала 27-й, а до этого золотые медали они выигрывали в 2016 году. В 2019 году Финляндия в финале победила Канаду со счетом 3:1.

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