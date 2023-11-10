Генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин прокомментировал подписание нападающего сборной Казахстана Евгения Рымарева, сообщают Vesti.kz.

Cоглашение с ним заключено до 30 апреля 2024 года.

"Тренерский штаб отлично знает возможности и игровые качества Рымарева, в том числе и по работе в национальной сборной Казахстана. На протяжении последних лет он был одним из топовых нападающих в ВХЛ. Мы уверены, что Евгений готов помочь "Барысу", а также передать свой опыт молодым игрокам, которые постепенно заходят в основной состав команды", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Ранее "Барыс" подписал контракты с канадским форвардом Энтони Камара и российским нападающим Даниилом Апальковым.

Сегодня, 10 ноября, "Барыс" на своем льду сыграет с пекинским "Куньлунем" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Начало - в 19:30 по времени Астаны.