"Барыс" объявил о контракте с новым игроком из Канады

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о заключении контракта с Энтони Камара. Одностороннее соглашение с канадским нападающим будет действовать до конца текущего сезона (до 30 апреля 2024 года), сообщают Vesti.kz.

Помимо североамериканского этапа своей карьеры канадский форвард успел поиграть в чемпионатах Дании, Германии, Швеции и Чехии.

В КХЛ Камара выступает с 2022 года. Текущий сезон Энтони начинал в составе нижнекамского "Нефтехимика", где за 25 матчей он набрал 9 (3+6) баллов за результативность.

Энтони Камара

Амплуа - нападающий.

Дата рождения - 04.09.1993.

Рост - 184 см.

Вес - 89 кг.

Хват - левый.

Напомним, следующий матч в КХЛ "Барыс" проведет на своем льду с пекинским "Куньлунем" 10 ноября.