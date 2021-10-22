После поражения в Минске казахстанский клуб "Барыс" потерял инициативу в борьбе с прямыми конкурентами, но соперники по Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не наказали столичную команду. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Барыс" выигрывал матч у "Динамо", но в итоге не добыл ни одного очка и остался с 18 баллами после 20 игр. "Амур" с "Нефтехимиком" претендовали на то, чтобы обойти казахстанцев. Сначала конкуренты играли между собой (3:2 Б): хоккеисты из Нижнекамска взяли два очка, а хабаровчане - одно.

Затем "Амур" проиграл "Адмиралу" (1:2), а "Нефтехимик" - московскому "Динамо" (0:3). Параллельно продуктивно провел отрезок "Адмирал", приблизившись вплотную к топ-8: помимо победы над "Амуром", был обыгран "Локомотив" (3:1). Выиграли свои очередные встречи "Авангард" с "Автомобилистом", оторвавшись от "Барыса" на шесть очков.

Таким образом, на "Востоке" образовались три группы. "Металлург", "Трактор" с "Салаватом Юлаевым" вырвались вперед, а преследуют их "Ак Барс", "Авангард" с "Автомобилистом". Последнюю и самую многочисленную группу возглавил "Барыс", который немного оторвался от нижестоящих конкурентов.

Впереди у казахстанцев домашние игры против "Локомотива", который, как и "Барыс", находится в нижней части топ-8 своей конференции, и "Северстали" - десятой команды на "Западе". Оба матча будут сложными, но у хозяев льда есть шансы набрать баллы перед очередным выездом к прямым конкурентам - к "Сибири", "Адмиралу" и "Амуру".

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Добавим, что сегодня, 22 октября, "Барыс" на своем льду сыграет с ярославским "Локомотивом", а еще через два дня - с "Северсталью" из Череповца.

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