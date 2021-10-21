Обойдут Доуса с Боченски, или как новые лидеры "Барыса" выделяются в КХЛ

Форварды "Барыса" Никита Михайлис с Кертисом Волком ворвались в списки бомбардиров нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но до лучших результатов в истории участия в регулярных чемпионатов еще очень много очков. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Десятый номер столичного клуба набрал 22 (9+13) очка (третий результат в лиге), а его партнер по звену - 20 (5+15) и делит с 8-го по 11-е места. Если они сохранят свою производительность, то смогут замахнуться на место среди лучших результатов за всю историю "Барыса" в КХЛ.

К лидерам сезона подтянулся Даррен Диц с 15 (8+7) очками, но он уже присутствует в элитном списке. После 53 очков от капитана, которых он добился пару сезонов назад, не было игроков, завершавших первый этап турнира с хотя бы близким результатом.

Топ-список бомбардиров "Барыса" в "регулярке" КХЛ

Найджел Доус - 63 (36+27) очка - сезон-2016/2017

Брэндон Боченски - 61 (20+41) очко - сезон-2015/2016

Брэндон Боченски - 59 (27+32) очков - сезон-2011/2012

Кевин Даллмэн - 58 (28+30) очков - сезон-2008/2009

Брэндон Боченски - 58 (28+30) очков - сезон-2013/2014

Найджел Доус - 56 (32+24) очков - сезон-2014/2015

Брэндон Боченски - 56 (20+36) очков - сезон-2014/2015

Найджел Доус - 55 (35+20) очков - сезон-2017/2018

Кевин Даллмэн - 54 (18+36) очка - сезон-2011/2012

Дастин Бойд - 53 (19+34) очка - сезон-2014/2015

Найджел Доус - 53 (31+22) очка - сезон-2015/2016

Брэндон Боченски - 53 (17+36) очка - сезон-2016/2017

Даррен Диц - 53 (15+38) очка - сезон-2018/2019

Константин Глазачев - 52 (28+24) очка - сезон-2008/2009

Йозеф Штумпел - 52 (13+39) очка - сезон-2009/2010

Линден Вей - 52 (17+35) очка - сезон-2017/2018

Заводной капитан "Барыс", или как лидер казахстанской команды борется со звездами КХЛ

Напомним, после очередной выездной серии "Барыс" в Нур-Султане сыграет встречи с ярославским "Локомотивом" (22 октября) и "Северсталью" из Череповца (24 октября).

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport