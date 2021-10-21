"Барыс" раскручивает новую звездочку в КХЛ

18-летний Динмухамед Кайыржан стал еще одним молодым игроком в "Барысе", которому дали показать себя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О нем и о других потенциальных звездах столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.

К молодым игрокам в "Барысе" можно отнести четырех нападающих. Самым опытным является 20-летний Максим Мусоров, ведь в КХЛ он проводит свой третий сезон и даже успел набрать шесть очков (2+4) очков. В текущем сезоне форвард сыграл в 11 играх - это больше, чем три других молодых исполнителя вместе взятые.

Что же касается Кайыржана, то он стал последним из представленной нами четверки. 17-летний Алдияр Нурлан дебютировал в начале регулярного чемпионата, 19-летнего Ансара Шайхмедденова с определенными перерывами привлекают к играм "Барыса".

Молодые игроки в "Барысе"-2021/2022

1. Максим Мусоров - 1 (0+1) очко в 11 играх, или две минуты и 47 секунд в среднем за матч. Две минуты штрафа и один силовой прием.

2. Ансар Шайхмедденов - 0 очков в четырех играх, или две минуты и 51 секунда в среднем за матч. По одному силовому приему и блокированному броску.

3. Динмухамед Кайыржан - 0 очков в четырех играх, или 53 секунды в среднем за матч. Заработал две минуты штрафа.

4. Алдияр Нурлан - 0 очков в одной игре, или одна минута 11 секунд в среднем за матч.

Заводной капитан "Барыс", или как лидер казахстанской команды борется со звездами КХЛ

Напомним, после очередной выездной серии "Барыс" в Нур-Султане сыграет встречи с ярославским "Локомотивом" (22 октября) и "Северсталью" из Череповца (24 октября).

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport