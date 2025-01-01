Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Динмухамед Кайыржан

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
27 июня 2003
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок молодежной лиги Казахстана 2019

Команда
Барыс (юн)

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Барыс (юн)

Игры
23

Гол + Пас
4+3

Удаления, мин
12

Турнир четырех наций (U-18). Латвия 20120

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
16

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
25

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин
12

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Барыс (юн)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2021/22

Команда
Барыс

Игры
12

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Номад

Игры
13

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
13

Гол + Пас
4+1

Удаления, мин
10

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2022/23

Команда
Барыс

Игры
47

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2022/23. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
4

Чемпионат мира 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Континентальная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Барыс

Игры
30

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
7

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин
7

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Номад

Игры
10

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
2

Континентальный кубок 2023/24

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25

Команда
Барыс

Игры
47

Гол + Пас
5+5

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
10

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Qazaqstan Hockey Open 2025

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат мира 2024/25

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
30

Гол + Пас
5+8

Удаления, мин
14

