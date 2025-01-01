Динмухамед Кайыржан
Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
Команда
Барыс (юн)
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Барыс (юн)
Игры
23
Гол + Пас
4+3
Удаления, мин
12
Турнир четырех наций (U-18). Латвия 20120
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
16
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
25
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
12
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Барыс (юн)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2021/22
Команда
Барыс
Игры
12
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Номад
Игры
13
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
13
Гол + Пас
4+1
Удаления, мин
10
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2022/23
Команда
Барыс
Игры
47
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2022/23. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
4
Чемпионат мира 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
7
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Континентальная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Барыс
Игры
30
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
7
Гол + Пас
3+1
Удаления, мин
7
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
10
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
2
Континентальный кубок 2023/24
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2024/25
Команда
Барыс
Игры
47
Гол + Пас
5+5
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
10
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Qazaqstan Hockey Open 2025
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат мира 2024/25
Команда
Казахстан
Игры
7
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Барыс
Игры
30
Гол + Пас
5+8
Удаления, мин
14