Ансар Шайхмедденов
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
19
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Барыс (юн)
Игры
12
Гол + Пас
8+13
Удаления, мин
50
Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018
Команда
Казахстан (U-17)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
48
Гол + Пас
7+5
Удаления, мин
22
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Барыс (юн)
Игры
6
Гол + Пас
2+7
Удаления, мин
4
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
7
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Номад
Игры
18
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
25
Гол + Пас
6+3
Удаления, мин
8
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Барыс (юн)
Игры
7
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
6
Континентальная Хоккейная Лига 2021/22
Команда
Барыс
Игры
15
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
8
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2022/23
Команда
Барыс
Игры
53
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
12
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Номад
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Первого канала 2022
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Барыс
Игры
29
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
26
Гол + Пас
4+9
Удаления, мин
10
Континентальная Хоккейная Лига 2024/25
Команда
Барыс
Игры
24
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Номад
Игры
8
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Барыс
Игры
29
Гол + Пас
5+5
Удаления, мин
10