Хоккей

Ансар Шайхмедденов

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
19 февраля 2002
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
190
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
83
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
19

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Барыс (юн)

Игры
12

Гол + Пас
8+13

Удаления, мин
50

Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018

Команда
Казахстан (U-17)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
48

Гол + Пас
7+5

Удаления, мин
22

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Барыс (юн)

Игры
6

Гол + Пас
2+7

Удаления, мин
4

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
7

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Номад

Игры
18

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
25

Гол + Пас
6+3

Удаления, мин
8

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Барыс (юн)

Игры
7

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
6

Континентальная Хоккейная Лига 2021/22

Команда
Барыс

Игры
15

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Номад

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
8

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2022/23

Команда
Барыс

Игры
53

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
12

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Номад

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Первого канала 2022

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Барыс

Игры
29

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Номад

Игры
26

Гол + Пас
4+9

Удаления, мин
10

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25

Команда
Барыс

Игры
24

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Номад

Игры
8

Гол + Пас
3+3

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
29

Гол + Пас
5+5

Удаления, мин
10

