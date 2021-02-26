Канадский форвард Мэтт Фрэттин не играл в матче с "Куньлунем", а во встрече с "Ак Барсом" не нашлось места в составе казахстанцу Роману Старченко. Об этих изменениях и некоторых других перестановках тренерского штаба "Барыса" - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб досрочно оформил себе выход в Кубок Гагарина, а в последних матчах регулярного чемпионата "подбирает" себе оптимальную оппозицию. Но не только в этом может состоять план: необходимо не только занять оптимальное место в таблице, но и запутать потенциального конкурента. А если удастся добиться этого и найти возможности для усиления игры - будет вообще идеально.

Возможно, именно этим можно объяснить доверие к Алихану Асетову (2+6), который чаще был частью ротации и даже успел поиграть в фарм-клубе, но в игре с "Куньлунем" оказался в заявке в первой атакующей тройке с Филом Вароном (9+15) и Кириллом Панюковым (7+8). Заменил казахстанец на позиции канадца Фрэттина (11+15), который видимо еще не набрал форму из-за отсутствия игровой практики.

В матче с китайскими соперниками было и еще одно неожиданное трио: к центрфорварду Антону Сагадееву (5+5) добавили двух опытных игроков - Старченко (13+19) и Линуса Виделля (9+27). Шведский легионер поучаствовал в двух шайбах "Барыса", а вся тройка организовала второй гол команды в ворота китайского клуба. Не исключено, что тренерский штаб и дальше будет вместе использовать этих игроков, которые составляют вторую тройку атаки.

Третье атакующее звено, напротив, в последнем матче выглядит устоявшимся. Им хоть и ответили роль третьей тройки, но по статистике Никита Михайлис (19+15), Кертис Волк (9+20) и Якоб Лилья (20+15) вряд ли кому-то уступают. Возможно даже, что это самое сильное атакующее звено в клубе, но их нестабильность не дает им вырваться в лидеры. Лилья в феврале забил лишь раз, а Михайлис, например, преодолел рубеж в 17 забитых шайб. Где-то между ними находится Волк, который может сам вытащить игру или не проявлять себя все 60 минут матча.

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Заметим, что привлечение в первые две тройки Сагадеева или Асетова не должны удивлять, ведь в начале сезона тренерский штаб пробовал наигрывать казахстанцев, но они не смогли раскрыться и закрепиться. Перед плей-офф тренерский штаб ищет варианты, чтобы найти резерв для лидеров. И не только у этой пары есть шанс быть полезным. Героем может стать любой игрок, кого не относят к фаворитам.

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Напомним, завтра, 27 февраля, казахстанский клуб завершит регулярный чемпионат в КХЛ матчем с омским "Авангардом". По итогам игрового дня "Барыс" узнает соперника по плей-офф и 2 марта начнет борьбу за Кубок Гагарина.

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