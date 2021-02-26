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Соперник "Барыса" по Кубку Гагарина определен, или почему выбор только между двумя конкурентами

Вслед за "Ак Барсом" мы исключим и "Авангард".

Соперник "Барыса" по Кубку Гагарина определен, или почему выбор только между двумя конкурентами
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" сыграет с "Металлургом" или "Салаватом Юлаевым" в первом круге плей-офф Кубка Гагарина, если "Автомобилист" снова проиграет "Сибири". О раскладах в стартовых парах Кубка Гагарина - в материале корреспондента Vesti.kz.

Шестая позиция столичного клуба в Восточной конференции выводит его на "Салават Юлаев", а расклад в играх последнего соревновательного дня регулярного чемпионата, скорее всего, не повлияет на это. Единственное, что может изменить расклад: победа "Барыса" над "Авангардом", что выглядит не очень достижимым.

Игры конкурентов

"Авангард" - "Барыс" - 65 на 35.

"Металлург" - "Трактор" - 55 на 45.

"Автомобилист" - "Сибирь" - 45 на 55.

"Ак Барс" - ЦСКА - 55 на 45.

"Локомотив" - "Салават Юлаев" - 55 на 45.

"Нефтехимик" - "Торпедо" - 50 на 50.

Если же этого не произойдет, то омичи сохранят вторую строчку в конференции. Но даже поражение оставит "Барыс" на шестом месте, ведь "Автомобилист", скорее всего, оступится во встрече с "Сибирью" (второй раз в сезоне). Команда из Екатеринбурга в последних играх обыгрывала только "Сочи", поэтому новосибирцы могут оказаться им не по силам.

Так или иначе соперник "Барыса" определится в двух других дуэлях: им станет "Металлург", который способен обыграть "Трактор", или "Салават Юлаев", отправляющийся в гости к "Локомотиву". Если встречи завершатся так, как мы предполагаем, то казахстанцы сыграют с магнитогорцами. В другом сценарии у "Барыса" будет встреча с "Салаватом Юлаевым".

Возможное положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:

1. "Ак Барс" - 91 или 92 очка (60 игр).

2. "Авангард" - 84 очка (60 игр).

3. "Металлург" - 82 очка (60 игр).

4. "Салават Юлаев" - 81 очко (60 игр).

5. "Трактор" - 72 очка (60 игр).

6. "Барыс" - 69 очков (60 игр).

7. "Автомобилист" - 68 очков (60 игр).

8. "Торпедо" - 67 очков (60 игр).

Три варианта для "Барыса", или как устранили "Ак Барс" из возможных соперников по Кубку Гагарина

Напомним, регулярный чемпионат в КХЛ завершится завтра, 27 февраля, а 2 марта участники турнира вступят в борьбу за Кубок Гагарина. Казахстанская команда может встретиться с тремя возможными соперниками, занимающими места в верхней части таблицы Восточной конференции.

Хитрая схема для "Барыса", или как конкуренты помогут избежать "Ак Барса" и выбрать соперника по плей-офф КХЛ

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс Трактор Торпедо Сибирь

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