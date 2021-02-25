Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Забивали, отдавали и зажигали. Кто лучший игрок "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ?

Мы определили пятерку самых ярких исполнителей.

Забивали, отдавали и зажигали. Кто лучший игрок "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ?
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

ХК "Барыс" выполнил задачу на сезон, когда квалифицировался в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но этого достижения не было бы, если бы не несколько ярких персонажей, которые привели клуб в топ-8 конференции. О возможных кандидатах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб по ходу регулярного чемпионата пережил несколько волн, когда был в откровенном кризисе, но потом снова поднимался наверх. Полезными оказались не только бывалые бойцы, как Роман Старченко или Хенрик Карлссон, но и такие новички, как Фил Варон. Удачные отрезки выдали Кертис Волк с Кириллом Панюковым, но мы выбрали других игроков.

1. Даррен Диц (15+19)

Самый высокооплачиваемый игрок клуба иногда играет так, что у "Барыса" не остается шансов на поражение. Его позицию на льду сложно определить словом "защитник", ведь он активен и подвижен при атаке. Диц не избежал неудачных матчей, но нереально провести сезон только в плюсе. Уроженец Канады остается важным элементом в "Барысе", не раз показав свой фирменный хоккей.

2. Линус Виделль (9+25)

Шведского форварда приглашали на позицию главной фигуры в нападении, и он с ней, можно сказать, практически справился. Его тонкие и остроумные передачи не раз обостряли наступление игроков "Барыса", а технические навыки и умение продавливать корпусом оборону соперников стали визитной карточкой Виделля. Надеемся, форвард не потухнет в плей-офф.

3. Якоб Лилья (20+15)

Еще один шведский легионер, который неожиданно результативно ворвался в КХЛ. Фланговый нападающий входит в топ-15 снайперов Лиги, но его 20 шайб не удалось распределить равномерно между разными клубами турнира. Лилья, как Виделль, неплохо вписался в "Барыс", но февраль не получился успешным для 27-летнего игрока. Возможно, что в Кубке Гагарина он сумеет раскрепоститься и начнет снова набирать очки.

4. Мэтт Фрэттин (11+15)

33-летний канадец не смог включиться сразу, но тренерский штаб не решился отказаться от услуг легионера. Фрэттин включился в декабре, а "Барыс" практически оформил выход в Кубок Гагарина. Несправедливо, наверное, признавать форварда лучшим в сезоне, если он на своем уровне отыграл только пару месяцев в сезоне, а выбрать кого-то другого. Но Фрэттин стал лидером тогда, когда другие растерялись. За такое он может претендовать на звание лучшего, ведь практически никто сезон не провел ровно и равномерно.

5. Никита Михайлис (18+15)

Казахстанский форвард выдает привычно яркий и результативный сезон. Быстрый нападающий не раз самостоятельно выигрывал матчи для "Барыса", а его техническое оснащение - это украшение игры команды. Но Михайлис нестабилен и пока не готов бороться в гонке с самыми продуктивными игроками лиги. С другой стороны, он несколько сезонов подряд на виду и узнаваем в КХЛ. Возможно, что именно "десятка" столичного клуба станет лидером команды на многие годы.

Свой голос можно оставить в специальном опросе или в комментариях под новостью.

Хитрая схема для "Барыса", или как конкуренты помогут избежать "Ак Барс" и выбрать соперника по плей-офф КХЛ

Канадец, капитан и Михайлис, или кто принесет победу "Барыс" в матче с аутсайдером в КХЛ

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Михайлис Никита Фрэттин Мэтт Михайлис Юрий Лилья Якоб

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
00:44
Хоккей

Три варианта для "Барыса", или как устранили "Ак Барс" из возможных соперников по Кубку Гагарина
Сегодня
00:08
Хоккей

"Барыс" обыграл худшую команду конференции и сохранил за собой шестое место
Вчера
21:16
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с худшей командой "Востока"
Вчера
19:50
Хоккей

Забивали, отдавали и зажигали. Кто лучший игрок "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ?
Вчера
16:33
Хоккей

Эксперт определил идеального соперника для "Барыса" в плей-офф КХЛ и предсказал исход матча с "Куньлунем"
Вчера
15:42
Хоккей

Хитрая схема для "Барыса", или как конкуренты помогут избежать "Ак Барса" и выбрать соперника по плей-офф КХЛ
Вчера
14:10
Хоккей

Канадец, капитан и Михайлис, или кто принесет победу "Барысу" в матче с аутсайдером в КХЛ
Вчера
11:11
Хоккей

Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" с худшей командой "Востока"
24 февраля
22:52
Хоккей

"Барыс" узнал предварительное расписание игр плей-офф Кубка Гагарина
24 февраля
21:55
Хоккей

Китайский триллер для "Барыса". Почему казахстанцев ждет сложный матч с аутсайдером на финише КХЛ
24 февраля
16:15
Хоккей

"Ак Барс", "Авангард" и еще два варианта. Кого должен выбрать "Барыс" для старта в Кубке Гагарина
24 февраля
08:18
Хоккей

У "Барыса" снова сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ
24 февраля
04:16
Хоккей

"Барыс" в деле. Определились все участники плей-офф КХЛ
23 февраля
22:32
Хоккей

Отскочили от "Ак Барса". У "Барыса" сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ
23 февраля
22:14
Хоккей

Разгром в Москве и победа "Локомотива". Как Скабелка с Крикуновым прокачали "Барыс" в таблице КХЛ
23 февраля
21:35
Хоккей

"Если бы я забил, игра могла бы пойти по-другому". Найджел Доус прокомментировал победу "Ак Барса" над "Барысом"
23 февраля
21:20
Хоккей

"Надо играть получше". Форвард "Барыса" назвал ошибки команды после поражения от "Ак Барса"
23 февраля
20:52
Хоккей

"Здорово, что все-таки отыгрались". Квартальнов назвал тяжелой победу "Ак Барса" над "Барысом" и рассказал о подготовке к плей-офф
23 февраля
20:34
Хоккей

Попасть на "Ак Барс" нежелательно? Михайлис разобрал поражение и ответил на вопрос о сопернике по плей-офф
23 февраля
20:02
Хоккей

"Барыс" перед стартом Кубка Гагарина проиграл потенциальному сопернику по плей-офф
23 февраля
18:52
Хоккей

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон отдал голевую передачу в матче против "Ак Барса"
23 февраля
16:37
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч с потенциальным соперником по плей-офф
23 февраля
16:23
Хоккей

Должен забить "Ак Барсу", или как лучший бомбардир "Барыса" попытается "продать" себя в Кубке Гагарина
23 февраля
15:00
Хоккей

Если "Барыс" обыграет "Ак Барс", или как может продвинуть победа в матче с фаворитом КХЛ
23 февраля
10:40
Хоккей

"Барыс" сообщил о возвращении лидера и ситуации в лазарете перед матчем с "Ак Барсом"
23 февраля
10:16
Хоккей

Прямая трансляция матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс"
22 февраля
21:19
Хоккей

"Ак Барс" отпустил матч со "Спартаком", или почему "Барыс" может успешно сыграть с фаворитом КХЛ
22 февраля
18:45
Хоккей

Спасет "Барыс" от "Ак Барса". Кто может усилить игру казахстанского клуба до старта в Кубке Гагарина
22 февраля
16:49
Хоккей

Плюс Фрэттин, минус Блэкер. "Барыс" назвал состав на последний выезд регулярного чемпионата
22 февраля
16:36
Хоккей

"Барыс" потерял ключевого защитника перед плей-офф КХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика