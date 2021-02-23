Должен забить "Ак Барсу", или как лучший бомбардир "Барыса" попытается "продать" себя в Кубке Гагарина

Шведский форвард Якоб Лилья забил за "Барыс" 20 голов в дебютном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в лидеры бомбардирского списка в клубе, но ни одна из шайб нападающего не была отправлена в ворота потенциального соперника по Кубку Гагарина. О "проблемах" результативного дебютанта - в материале корреспондента Vesti.kz.

С 20 голевыми бросками Лилья уверенно вошел в топ-15 снайперов лиги, но есть у шведского дебютанта не только "любимцы", а это сразу несколько команд, в матчах с которыми получалось забивать более одного раза, но и игры с клубами, где игра совсем не шла.

Голы Якоба Лильи в КХЛ:

1. По три гола - "Автомобилист" и "Нефтехимик".

2. По два гола - "Куньлунь", "Авангард" и "Амур".

3. По одному голу - "Йокерит", "Сибирь", "Динамо" Минск, СКА, "Спартак", "Сочи", "Торпедо" и "Салават Юлаев".

27-летний легионер забил хотя бы по голу практически всем аутсайдерам турнира, а вот с потенциальными конкурентами по топ-8 конференции ситуация сложнее. Пострадали от Лильи лишь "Автомобилист", "Авангард", "Торпедо" и "Салават Юлаев".

В матчах с "Ак Барсом" и "Трактором" только голевые передачи, а в играх с "Металлургом" не только ни одного балла, но и всего три броска в четырех играх (в двух матчах легионер ни разу не попал или не бросил по воротам).

В дуэли с казанской командой, на которую "Барыс" может выйти в плей-офф, Лилья совершил четыре броска в трех встречах, а результативную передачу отдал в первом проигранном домашнем матче, когда ассистировал Никите Михайлису.

Возможно, что дуэт снова сработает, но уже в Казани. В состав возвращается еще и Мэтт Фрэттин, поэтому казахстанская команда должна заиграть сильнее. Шанс взять очки у одного из главных фаворитов сезона есть, осталось им воспользоваться, ведь "Ак Барс" на спаде, а Лилье - забить первый гол казанцам.

Шведский форвард забил последний раз "Автомобилисту" 1 февраля. Лилья остановился на юбилейном голе, но вряд ли откажется пополнить свой очковый баланс: в проигранной игре с "Сибирью" нападающий бросил четыре раза, но все безрезультативно.

Легионер показал, что умеет забивать, поэтому в плей-офф от него можно ожидать огненного выступления, если он хочет получить контракт поинтереснее. С такой продуктивностью и умением адаптироваться вряд ли мы увидим Лилью в форме "Барыса" в следующем сезоне. В Кубке Гагарина можно ожидать, что форвард будет "продавать" себя подороже, что может пойти на пользу казахстанской команде.

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Напомним, матчем с "Ак Барсом", который пройдет сегодня, 23 февраля, и будет показан в прямом эфире, казахстанский клуб начинает заключительную домашнюю серию в КХЛ. "Барыс" набрал 66 очков, как и "Автомобилист" с "Торпедо", но уступает соперникам по количеству побед в основное время.

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