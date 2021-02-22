"Ак Барс" отпустил матч со "Спартаком", или почему "Барыс" может успешно сыграть с фаворитом КХЛ

Казанский "Ак Барс" станет первым соперником казахстанского "Барыса" в заключительной выездной серии регулярного чемпионата КХЛ, но так ли опасен лидер турнира для команды Юрия Михайлиса? Некоторые моменты еще одного противостояния - в материале корреспондента Vesti.kz.

Встречи с "Ак Барсом" для казахстанской команды легкими не бывают. Первые сезоны лиги столичные хоккеисты страдали от казанских фаворитов, проигрывая им практически постоянно, а в новом розыгрыше Кубка Гагарина соперники снова могут пересечься. До очередного матча первые обладатели главного трофея выиграли две игры в Казахстане, но последняя встреча в Казани отошла к "Барысу".

"Ак Барс" опять фаворит? Однозначно. Но в первом визите в Казань в этом сезоне казахстанцы не дали забить соперникам ни одного гола. А в последнем матче "Ак Барс" отдал игру сверхмотивированному "Спартаку" (2:3 ОТ). Москвичи, как и казахстанцы, состязаются за улучшение своей позиции, а в игре с казанцами отыграли две шайбы и вырвали два очка.

Этот матч стал показательным. "Ак Барс" проиграл три из пяти последних матчей, но продолжает удерживать лидерство в турнире. Возможно, что россияне будут удовлетворены высокой позицией и досрочной победой в Восточной конференции, поэтому не будут "убиваться" в матче с казахстанцами. "Барыс" должен сыграть строго и раскованно одновременно. Никакой недооценки не будет, но шансы хотя бы на очко есть.

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Добавим, что казахстанской команде осталось провести три встречи на выезде до финиша "регулярки" - соперниками станут "Ак Барс" (23 февраля), "Куньлунь" (25 февраля) и "Авангард" (27 февраля). Параллельно "Барыс" продолжает гонку с "Автомобилистом" и "Торпедо" за места с шестого по восьмое в Восточной конференции (все три клуба набрали по 66 очков).

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