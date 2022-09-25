Исполняющий обязанности главного тренера "Северстали" Евгений Михалкевич высказался о победе над "Барысом" в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он объяснил преимущество своей команды.

В Череповце хозяева льда неожиданно обыграли казахстанцев со счетом 5:2, а в КХЛ отреагировали на этот результат.

"Многое получалось сегодня, большинство пошло, поэтому победили. Разобрали, провели анализ, почему не идет. Сегодня шайба ходила хорошо, были четкие передачи, поэтому соперник где-то не успевал. Много бросали по воротам, поэтому вратарь соперника был постоянно в напряжении.

Второй период был очень важным, мы до этого им проигрывали, поэтому ребят настраивали на победу во втором периоде, и он стал основополагающим в нашей победе. Связь с Андреем Владимировичем (Разиным. - Авт.) постоянная, сегодня даже общались по видеосвязи. Но в ходе игры было некогда", - цитирует специалиста сайт КХЛ.

Ранее главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка объяснил неудачный старт выездной серии, а казахстанцы сыграют еще два матча в гостях - с "Локомотивом" (26 сентября) и "Спартаком" (28 сентября).

Неожиданным результатом завершился матч "Барыса" после двух побед подряд в КХЛ