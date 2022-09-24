Неожиданным результатом завершился матч "Барыса" после двух побед подряд в КХЛ

Казахстанский "Барыс" потерпел поражение от череповецкой "Северстали" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. У победителей отличились Дмитрий Моисеев (3-я минута, 49-я), Кирилл Пилипенко (22-я), Руслан Абросимов (25-я) и Александр Петунин (29-я). У астанчан шайбы забросили Антон Сагадеев (20-я) и Джереми Бракко (39-я).

При этом хозяева первый гол забили при помощи "Барыса". Батырлан Муратов, выбивая шайбу, попал в Диаса Гусейнова, от которого она влетела в ворота Юлиуса Гудачека, однако ее записали на Моисеева. У словацкого голкипера в этот вечер игра не пошла, после четвертой шайбы его заменили на Никиту Бояркина.

При этом ожидалось, что астанчане наберут очки в этой игре, тем более у "Северстали" отсутствовал главный тренер, но подопечные Андрея Скабелки неожиданно для многих проиграли, да еще с разницей в три шайбы.

Как итог, казахстанский клуб уступил после двух побед подряд в играх с "Автомобилистом" (2:0) и "Сибирью" (2:0).

Благодаря этой победе "Северсталь" набрала 11 очков и поднялась с девятого места на седьмое в таблице Западной конференции. "Барыс" с 9 баллами остался на промежуточной шестой строчке на "Востоке".

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде с ярославским "Локомотивом" 26 сентября.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



