ХК "Северсталь" лишился тренера перед матчем с "Барысом" в КХЛ

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин заболел и не примет участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Барысом", сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера в предстоящей игре станет Евгений Михалкевич.

После девяти игр в КХЛ "Северсталь" с девятью очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, тогда как "Барыс", набрав столько же баллов, идет шестым на "Востоке".

Встреча команд пройдет сегодня, 24 сентября, в Череповце и начнется в 20:30 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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