В "Барысе" нашли объяснение поражению после двух побед подряд в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал игру с "Северсталью" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

"Северсталь" здорово сыграла, все три периода держала один темп. Что касается нашей игры, то у меня и у нас не совсем получилось подготовить команду к первому выездному матчу. Два периода, да и третий тоже, мы играли без должной энергии. Нужно было большую цену заплатить, чтобы победить. Сегодня мы были не те, как в домашних матчах, когда блокировали много бросков, была самоотверженность, использовали свои шансы. Надеюсь, это будет для нас хорошим уроком", - приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

Ранее КХЛ отреагировала на поражение казахстанского клуба после двух побед подряд в играх с "Автомобилистом" (2:0) и "Сибирью" (2:0).

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде с ярославским "Локомотивом" 26 сентября.

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