"Барыс" может быть разгромлен "Салаватом Юлаевым" в очередном матче регулярного чемпионата, но останется в топ-8 клубов Восточной конференции КХЛ. О том, почему конкуренты в борьбе за последние квоты в Кубок Гагарина проиграют, а местами они будут меняться уже в 2022 году - в материале корреспондента Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане между "Барысом" и "Салаватом Юлаевым" станет второй в текущем сезоне. В сентябрьской казахстанская команда была разгромлена, а дебютант Никита Бояркин пропустил пять шайб (1:5). До повторной дуэли "Барыс" занимает восьмое место с 42 баллами, а "Салават Юлаев" идет пятым с 57 очками.

Уфимцы находятся в лучшей форме, чем конкуренты, ведь набрали восемь очков в последних пяти встречах, а казахстанцы ограничились только четырьмя баллами. Сильнейший отрезок выдал "Нефтехимик", набравший девять очков, а два других конкурента "Барыса", "Амур" (три очка) с "Автомобилистом" (одно очко), провалились.

Предположим, что их падение продолжится, ведь "Автомобилист" примет "Ак Барс", который замыкает топ-3 на "Востоке". Команды находятся не только на разных позициях в таблице, но и в разной игровой форме. Казанцы не могут пропустить уфимцев, поэтому будут биться только за два очка. Что же касается "Амура", то он сыграет следующий матч только в 2022 году.

Поэтому у "Барыса" отличные шансы сохранить место в зоне плей-офф даже в случае крупного поражения от "Салавата Юлаева". Этому может помешать только победа "Автомобилиста", но россияне проиграли пять игр подряд, дважды уступив "Барысу". Готовимся к финальной разборке, которая состоится уже в 2022 году.

Нижняя часть таблицы Восточной конференции КХЛ

7. "Нефтехимик" - 44 очка (43 матча)

8. "Барыс" - 42 очка (43 матча)

9. "Автомобилист" - 40 очков (43 матча)

10. "Амур" - 40 очков (45 матчей)

11. "Адмирал" - 27 очков (43 матча)

12. "Куньлунь" - 25 очков (44 матча)

Только один вариант, или с какой проблемой столкнулся "Барыс" после "побега" Даррена Дица

Добавим, что ранее в "Барысе" прокомментировали переход Даррена Дица в московский ЦСКА, рассказав о желании подписать новых легионеров. Проявляли интерес в клубе к защитнику сборной Казахстана, но игрок отказался от перехода.

Напомним, сегодня, 29 декабря, "Барыс" примет уфимский "Салават Юлаев", а первую игру в 2022 году проведет 3 января - против рижского "Динамо". Казахстанцы выбрали турнир, в котором примут участие во время олимпийской паузы.