Сегодня, 21 августа, казахстанский "Барыс" проведет второй товарищеский матч со сборной Беларуси по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Минске и начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Предстоящую игру пропустит нападающий столичного клуба Егор Петухов.

Основное время первой встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу сборной Беларуси. Далее команды провели 20-минутный, так называемый комбинированный овертайм, в котором были опробованы разные составы - пять на пять, четыре на четыре, игра в большинстве и меньшинстве. Еще состоялась серия буллитов.

Напомним, 3 сентября "Барыс" стартует в КХЛ домашним матчем против уфимского "Салавата Юлаева".

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