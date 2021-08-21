"Барыс" потерял форварда сборной Казахстана перед вторым матчем с Беларусью

Хоккеист сборной Казахстана Егор Петухов не поможет "Барысу" во втором товарищеском матче против Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба столичного клуба, нападающий получил повреждение в первой игре. При этом о степени тяжести травмы не уточняется.

Напомним, что основное время первой встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу сборной Беларуси. Далее команды провели 20-минутный, так называемый комбинированный овертайм, в котором были опробованы разные составы - пять на пять, четыре на четыре, игра в большинстве и меньшинстве. Еще состоялась серия буллитов.

Вторая игра команд пройдет сегодня, 21 августа, в Минске и начнется в 18:00 по времени Нур-Султана.

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