"Барыс" провел необычный товарищеский матч со сборной Беларуси

ХК "Барыс" провел товарищеский матч в рамках подготовки к сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 19 августа, подопечные Юрия Михайлиса встречались со сборной Беларуси. Встреча прошла в Минске в необычном формате, так как команды решили отработать все возможные игровые моменты.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 11-й минуте Беларусь вывел вперед Егор Шарангович, а на 27-й увеличил отрыв Артем Демков, реализовавший большинство. За казахстанский клуб одну шайбу отыграл Якоб Лилья на 51-й минуте.

Далее команды провели 20-минутный, так называемый комбинированный овертайм, в котором были опробованы разные составы - пять на пять, четыре на четыре, игра в большинстве и меньшинстве. Здесь обе команды отличились по два раза. За "Барыс" забили Никита Михайлис и Даррен Диц.

А затем состоялась еще и серия буллитов. Здесь игроки "Барыса" были сильнее со счетом 4:1. Точно по воротам соперника пробили Лилья, Кертис Волк, Михайлис и Роман Старченко. А вот Диц свой бросок не реализовал.

Напомним, что ранее "Барыс" выиграл Кубок Президента - свой первый предсезонный турнир. 21 августа клуб проведет со сборной Беларуси еще один товарищеский матч.

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