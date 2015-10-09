Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КХЛ
Сегодня 08:32
 

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Барыс" в КХЛ

  Комментарии

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Барыс" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 22 января, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит московский ЦСКА, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Москве и стартует в 21:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Команды играли между собой 17 января в Астане, где победу праздновали хозяева льда со счётом 3:1. А перед предстоящим противостоянием астанчане уступили на выезде тольяттинской "Ладе", подробности - по ссылке.

В лазарете "Барыса" находится нападающий Кирилл Савицкий.

ЦСКА, набрав 54 очка, занимает шестое место в таблице Западной конференции, тогда как "Барыс" с 39 очками располагается на предпоследней, десятой строчке "Востока".

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Москва   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
ЦСКА
ЦСКА
(Москва)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
ЦСКА
Ничья
Барыс
Проголосовало 6 человек

