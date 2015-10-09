Прямая трансляция матча ЦСКА - "Барыс" в КХЛ

Сегодня, 22 января, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит московский ЦСКА, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Москве и стартует в 21:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Команды играли между собой 17 января в Астане, где победу праздновали хозяева льда со счётом 3:1. А перед предстоящим противостоянием астанчане уступили на выезде тольяттинской "Ладе", подробности - по ссылке.

В лазарете "Барыса" находится нападающий Кирилл Савицкий.

ЦСКА, набрав 54 очка, занимает шестое место в таблице Западной конференции, тогда как "Барыс" с 39 очками располагается на предпоследней, десятой строчке "Востока".

