Бывший форвард сборной Казахстана представлен в российском клубе КХЛ

Хоккейный клуб "Сочи" официально объявил о подписании контракта с нападающим Егором Петуховым, ранее выступавшим за астанинский "Барыс" и национальную сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два сезона.

Петухов присоединился к "леопардам" после расторжения контракта с владивостокским "Адмиралом", за который он выступал с 2024 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провёл 36 матчей, набрал 9 очков (5+4) при показателе полезности "–9".

Напомним, Егор Петухов провёл пять сезонов в астанинском "Барысе" (2018–2023) и ранее выступал за национальную сборную Казахстана на чемпионатах мира.

Отметим, что форвард в своё время отказался от казахстанского гражданства в пользу российского, после чего перестал вызываться в сборную Казахстана. Ранее в карьере он выступал за казахстанские клубы "Барыс" и "Номад", а также за российские команды "Динамо" (Москва), "Кристалл" (Бердск) и "Динамо-Алтай".

