КХЛ
Вчера 23:51
 

Драмой обернулся матч ЦСКА - "Барыс" в КХЛ

Драмой обернулся матч ЦСКА - "Барыс" в КХЛ

Московский ЦСКА минимально обыграл астанинский "Барыс" в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав победу со счётом 1:0 на своём льду, сообщают Vesti.kz.

Третий период решил исход

Первые два периода прошли без голов, а третий долгое время также оставался безрезультатным — ровно до 19-й минуты, когда, казалось, матч движется к овертайму. Именно тогда защитник ЦСКА Никита Охотюк сумел открыть счёт, забросив единственную шайбу встречи.

Итоги и турнирное положение

Эта победа принесла ЦСКА 56 очков, что позволяет команде занимать шестое место в Западной конференции КХЛ. "Барыс" с 39 баллами идёт десятым на Востоке, продолжая борьбу за место в плей-офф.

Следующий матч "Барыс" проведёт 24 января на выезде против нижнекамского "Нефтехимика".

"Барыс" объявил о кадровом решении после серии поражений в КХЛ


