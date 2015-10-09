Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КХЛ
Сегодня 17:34
 

"Барыс" объявил о кадровом решении после серии поражений в КХЛ

Казахстанский защитник "Барыса" Тамирлан Гайтамиров переведён в список отказов, передают Vesti.kz.

Казахстанский защитник "Барыса" Тамирлан Гайтамиров переведён в список отказов, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гайтамиров сыграл 17 матчей и отдал одну результативную передачу.

На данный момент "Барыс" занимает предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков после 47 матчей. Астанчане идут на серии из пяти поражений подряд в КХЛ. Ранее последовали неудачи в играх с нижегородским "Торпедо" (2:3), казанским "Ак Барсом" (1:3), уфимским "Салаватом Юлаевым" (1:3), екатеринбургским "Автомобилистом" (1:2 ОТ) и нижнекамским "Нефтехимиком" (0:1).

Следующую игру в "регулярке" "Барыс" проведёт на своём льду с московским ЦСКА 17 января.

