|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
|4 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
|Казахстан (U-20)
|
7
|
0+1
|
6
|5 (5)
|Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Барыс
|
7
|
|
|6 (12)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Номад
|
11
|
0+1
|
4
|5 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Снежные Барсы (мол)
|
5
|
|
6
|13 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Номад
|
3
|
1+0
|
|4 (5)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Номад
|
3
|
|
2
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Номад
|
46
|
2+7
|
35
|5 (13)