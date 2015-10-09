Двумя шайбами завершился матч "Барыса" в КХЛ

Столичный "Барыс" уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Матч в Тольятти завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. Примечательно, что большую часть матча на табло горели нули.

Первый гол был забит в заключительном периоде на 54-й минуте, когда отличился Андрей Алтыбармакян.

Вторая шайба была заброшена на 59-й минуте благодаря Артуру Тянулину.

Таким образом, "Барыс" потерпел шесть поражений в последних семи матчах.

Следующий матч казахстанский клуб проведет 22 января на выезде против ЦСКА.

