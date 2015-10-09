Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КХЛ
Сегодня 22:10
 

Двумя шайбами завершился матч "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Двумя шайбами завершился матч "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Столичный "Барыс" уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Матч в Тольятти завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. Примечательно, что большую часть матча на табло горели нули.

Первый гол был забит в заключительном периоде на 54-й минуте, когда отличился Андрей Алтыбармакян.

Вторая шайба была заброшена на 59-й минуте благодаря Артуру Тянулину.

Таким образом, "Барыс" потерпел шесть поражений в последних семи матчах.

Следующий матч казахстанский клуб проведет 22 января на выезде против ЦСКА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Москва   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 января 21:30   •   не начат
ЦСКА
ЦСКА
(Москва)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
ЦСКА
Ничья
Барыс
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!