Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 08:45
 

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ Игра "Динамо М" - "Барыс". Фото: ХК "Барыс"©

Сегодня, 21 декабря, "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ. На своём льду в Астане команда встретится с "Сочи", передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 21 декабря, "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ. На своём льду в Астане команда встретится с "Сочи", передают Vesti.kz.

Игра начнётся в 17:00 по казахстанскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.


Отметим, что астанчане подходят к матчу в хорошем расположении духа после двух побед, а вот сочинцы, напротив, последние две игры проиграли. Кстати говоря, "Барыс" выиграл шесть последних матчей у этого соперника, а последняя неудача случилась в 2022 году.

В таблице восточной конференции "Барыс" занимает восьмое место с 34 очками после 37 игр, а "Сочи" замыкает таблицу западной конференции с 23 баллами после 33 встреч.

"У нас здесь не детский хоккей". Тренер "Барыса" высказался о молодых игроках

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Сочи
Сочи
(Сочи)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Сочи
Проголосовало 20 человек

Реклама

Живи спортом!