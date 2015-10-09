Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 21 декабря, "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ. На своём льду в Астане команда встретится с "Сочи", передают Vesti.kz.

Игра начнётся в 17:00 по казахстанскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.

Отметим, что астанчане подходят к матчу в хорошем расположении духа после двух побед, а вот сочинцы, напротив, последние две игры проиграли. Кстати говоря, "Барыс" выиграл шесть последних матчей у этого соперника, а последняя неудача случилась в 2022 году.

В таблице восточной конференции "Барыс" занимает восьмое место с 34 очками после 37 игр, а "Сочи" замыкает таблицу западной конференции с 23 баллами после 33 встреч.

