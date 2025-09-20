Сегодня, 20 сентября, "Барыс" проведёт очередную игру в регулярном чемпионате КХЛ. В гостях казахстанский коллектив сыграет с "Северсталью" из Череповца (Россия), сообщают Vesti.kz.

Встреча начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире её покажут телеканалы KHL HD и KHL Prime.



Отметим, что в последнем матче "Барыс" потерпел разгромное поражение на выезде от "Металлурга" (1:5). В то же время "Северсталь" идёт на серии из двух неудач на своём льду - они уступили и ЦСКА (1:2), и "Металлургу" (2:5).

