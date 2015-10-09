В "Барысе" объяснили поражение от "Металлурга" и планы по усилению состава

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал поражение от "Металлурга" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Со счётом 5:1 завершился матч "Барыса" в КХЛ

- Подводить итоги нечего. Мы сами себе усложнили и испортили игру удалениями, но хотя боролись и держались. Столько времени играть втроём и вчетвером сложно. Создали какие-то моменты, но можно было и лучше создать. Одни играют через смену, другие сидят холодные, темп игры теряется. Много разных проблем сразу возникает. Ну и, конечно, в принципе, все равно какие-то моменты создали, можно было и получше реализовать. Но так, в целом уступили сегодня, - приводит его слова Шайба.kz.

- Что не пошло у вашей команды при игре в большинстве?

- Не пошло, наверное, выполнение того плана, о котором мы говорили. Предупреждали, что соперник очень агрессивный, очень активный, а любая неточная передача будет заканчиваться давлением. Поэтому нужно делать быстрые, точные передачи, а не таскать шайбу. К сожалению, не все игроки это услышали и сделали так, как нужно.

- Как вы оцениваете легионеров?

- Я считаю, что ребята очень сильно выкладываются на тренировках и ведут за собой команду. Являются лидерами. И на тренировках, и в быту, и вообще. Команда за счёт этих ребят стала гораздо сильнее.

- Андрей Шутов здорово выручал. Но уже пятая игра подряд. Какой прогноз по Никите Бояркину?

- Действительно, Андрей сегодня очень многое вытаскивал и помогал. И я считаю, что фактически он держал нас на плаву очень долго. Никиту Бояркина мы увидим ещё не скоро. Но я думаю, что скоро мы увидим другого ещё одного голкипера нашего.

- Сегодня "Барыс" объявил о подписании контракта с вратарём Адамом Шилом. На какую роль его взяли?

- Надеемся, что он будет играть также, как и Андрей Шутов на хорошем уровне.

- Вы его подписали не из-за того, что расторгли контракт с Оливье Родригом, и восстановление Никиты Бояркина ещё не скоро?

- Оливье Родрига на выступлениях мы не видели. И для нас это, конечно, самое обидное. Но нам нужен вратарь. Мы считаем, что этот голкипер нам поможет. Времени ждать особо у нас нет. Поэтому было принято это решение.

- Что теперь будет с Артёмом Шестаковым?

- Будет тренироваться, играть за "Номад". Что с ним будет? Будет вратарём.

- Что с Майклом Веккьоне? Он сегодня не забил, не набрал очков, не забил буллит. И после буллитов у него такая реакция очень нервная была.

- Да нет, реакция нормальная. Действительно, было достаточно много моментов. Была там ещё возможность и буллит. Ну, бывает такое. Не пошло сегодня. Самое главное, что он создаёт эти моменты. И особенно в третьем периоде звено создало их много.

- Будет ли ещё усиление у клуба?

- Мы нуждаемся ещё в одном нападающем и в одном защитнике. Я думаю, что должны мы это сделать до конца месяца.

- Это недисциплинированность вашей команды в первую очередь шла от неправильных ваших действий? Или "Металлург" всё-таки довольно скоростная, одна из самых быстрых команд лиги? Буквально вынуждал защитников цеплять, ставить клюшки, когда не успевали.

- Ну, удалялись в зоне атаки. Большинство удалений в зоне атаки или со вбрасывания. Это не значит, что кто-то был быстрее. Для некоторых игроков, по сравнению с матчем с "Динамо", это большая разница. Мы терпели, мы работали ногами, а здесь мы позволяли себе зацепить рукой. Я понимаю, если кто-то убегает в чужую зону. Вот надо было цеплять, когда защитник убежал из-под нашего нападающего, вот тогда надо было сбивать, а это всё ненужные удаления. У того же Иэна Маккошена не совсем удаление было. Но это уже решение судей. Поэтому самые плохие удаления, которые привели к проблемам это удаления в чужой зоне.

Напомним, что следующую игру "Барыс" проведёт на выезде против череповецкой "Северстали" 20 сентября.