Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 20 сентября, "Барыс" проведёт очередную игру в регулярном чемпионате КХЛ. В гостях казахстанский коллектив сыграет с "Северсталью" из Череповца (Россия), сообщают Vesti.kz.
Встреча начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире её покажут телеканалы KHL HD и KHL Prime.
Отметим, что в последнем матче "Барыс" потерпел разгромное поражение на выезде от "Металлурга" (1:5). В то же время "Северсталь" идёт на серии из двух неудач на своём льду - они уступили и ЦСКА (1:2), и "Металлургу" (2:5).
В "Барысе" объяснили поражение от "Металлурга" и планы по усилению состава
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26 • Россия, Вологодская обл., Череповец • Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Северсталь
Ничья
Барыс
Проголосовало 12 человек
