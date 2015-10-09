Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 13:20
 

Игрок "Барыса" получил травму и не поможет команде в матче КХЛ

  Комментарии (1)

Поделиться
Игрок "Барыса" получил травму и не поможет команде в матче КХЛ Хоккеисты "Барыса". Фото: ХК "Барыс"©

"Барыс" потерял важного игрока из-за травмы. Речь идёт о казахстанском нападающем Алихане Асетове, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

"Барыс" потерял важного игрока из-за травмы. Речь идёт о казахстанском нападающем Алихане Асетове, передают Vesti.kz.

"В ближайшее время лазарет команды пополнит Алихан Асетов, получивший травму в противостоянии с "Металлургом", - сказано на официальном сайте клуба.


Таким образом 29-летний Асетов точно не поможет команде в сегодняшнем выездном матче с "Северсталью".

В текущем сезоне на счету Алихана пять игр в регулярном чемпионате КХЛ.

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Вологодская обл., Череповец   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Северсталь
Северсталь
(Череповец)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Северсталь
Ничья
Барыс
Проголосовало 84 человек

Реклама

Живи спортом!