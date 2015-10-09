Игрок "Барыса" получил травму и не поможет команде в матче КХЛ

"Барыс" потерял важного игрока из-за травмы. Речь идёт о казахстанском нападающем Алихане Асетове, передают Vesti.kz.

"В ближайшее время лазарет команды пополнит Алихан Асетов, получивший травму в противостоянии с "Металлургом", - сказано на официальном сайте клуба.

Таким образом 29-летний Асетов точно не поможет команде в сегодняшнем выездном матче с

В текущем сезоне на счету Алихана пять игр в регулярном чемпионате КХЛ.

