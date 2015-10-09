Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" против конкурента в КХЛ

Сегодня, 27 декабря, в Астане пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Барыс" на своем льду примет хабаровский "Амур", передают Vesti.kz.

Прямая трансляция встречи стартует в 16:30 по казахстанскому времени и будет доступна на телеканале Qazsport.

На данный момент "Амур" после 39 проведенных матчей набрал 36 очков, тогда как у "Барыса" — 34 балла после 40 игр. В предыдущем поединке регулярного сезона столичный клуб уступил дома екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 1:4. Это поражение стало уже третьим подряд для команды Михаила Кравца в рамках домашней серии.

"Амур" в своем последнем матче также потерпел неудачу, проиграв на выезде уфимскому "Салавату Юлаеву" — 2:4.

Отметим, что заключительный матч текущей домашней серии "Барыс" проведет 30 декабря, когда в Астану приедет омский "Авангард".

