КХЛ
Сегодня 07:25
 

Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" против конкурента в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" против конкурента в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 27 декабря, в Астане пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Барыс" на своем льду примет хабаровский "Амур", передают Vesti.kz

Поделиться

Прямая трансляция встречи стартует в 16:30 по казахстанскому времени и будет доступна на телеканале Qazsport.

На данный момент "Амур" после 39 проведенных матчей набрал 36 очков, тогда как у "Барыса" — 34 балла после 40 игр. В предыдущем поединке регулярного сезона столичный клуб уступил дома екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 1:4. Это поражение стало уже третьим подряд для команды Михаила Кравца в рамках домашней серии.

"Амур" в своем последнем матче также потерпел неудачу, проиграв на выезде уфимскому "Салавату Юлаеву" — 2:4.

Отметим, что заключительный матч текущей домашней серии "Барыс" проведет 30 декабря, когда в Астану приедет омский "Авангард".

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   не начат
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Амур
Проголосовало 103 человек

