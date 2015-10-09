Форвард сборной Украины подтвердил переговоры с клубом КПЛ

Вернувшийся в КПЛ павлодарский "Иртыш" проявляет интерес к нападающему луганской "Зари" Филипу Будковскому, сам футболист подтвердил, что контактировал с казахстанским клубом, передают Vesti.kz.

Будковский заявил, что интерес со стороны "Иртыша" действительно существует, а казахстанский клуб готов выплатить компенсацию за его трансфер. В то же время футболист отметил, что параллельно ведет переговоры с "Зарей" о продлении действующего контракта, поэтому окончательное решение о своем будущем пока не принято.

"Интерес есть. Представители "Иртыша" звонили, готовы заплатить за меня небольшую компенсацию. Также разговариваю с руководством "Зари" о продлении контракта. Как оно выйдет, станет ясно позже", – заявил Будковский в интервью "Украинскому футболу".

В текущем розыгрыше чемпионата Украины Будковский провёл 15 матчей и забил семь мячей, что делает его одним из лучших снайперов сезона и подтверждает высокий уровень результативности. На данный момент немецкий статистический портал Transfermarkt оценивает украинца в 300 тысяч евро (более 180 миллионов тенге).

