КПЛ
Сегодня 07:50
 

Форвард сборной Украины подтвердил переговоры с клубом КПЛ

Форвард сборной Украины подтвердил переговоры с клубом КПЛ ©instagram.com/budkivskyi28

Вернувшийся в КПЛ павлодарский "Иртыш" проявляет интерес к нападающему луганской "Зари" Филипу Будковскому, сам футболист подтвердил, что контактировал с казахстанским клубом, передают Vesti.kz

Будковский заявил, что интерес со стороны "Иртыша" действительно существует, а казахстанский клуб готов выплатить компенсацию за его трансфер. В то же время футболист отметил, что параллельно ведет переговоры с "Зарей" о продлении действующего контракта, поэтому окончательное решение о своем будущем пока не принято.

"Интерес есть. Представители "Иртыша" звонили, готовы заплатить за меня небольшую компенсацию. Также разговариваю с руководством "Зари" о продлении контракта. Как оно выйдет, станет ясно позже", – заявил Будковский в интервью "Украинскому футболу".

В текущем розыгрыше чемпионата Украины Будковский провёл 15 матчей и забил семь мячей, что делает его одним из лучших снайперов сезона и подтверждает высокий уровень результативности. На данный момент немецкий статистический портал Transfermarkt оценивает украинца в 300 тысяч евро (более 180 миллионов тенге).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

