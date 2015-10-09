Лидер "Актобе" близок к переходу в азиатский клуб

Сербский защитник Неманья Анджелкович, покинувший "Актобе", в следующем сезоне не будет выступать в Казахстане.

По данным источника, в ближайшее время футболист подпишет контракт с одним из клубов Азии.

Карьеру Анджелкович начинал в сербском клубе "Мокра Гора", затем выступал за "Златибор", "Радник", "ЧСК Пивару", "Явор", "Металац", азербайджанскую "Зирю", а также российские команды "Акрон" и "Химки".

В "Актобе" защитник перешёл в январе 2025 года. За красно-белых он провёл 29 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Ранее Анджелкович отмечал, что хотел бы остаться в Казахстане, где у него были разные варианты продолжения карьеры.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 650 тысяч евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!