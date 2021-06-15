Казахстанский специалист Юрий Михайлис выглядит фаворитом среди кандидатов на позицию главного тренера в "Барысе", но остается возможность, что в столичную команду придет новый наставник перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Варианты - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Барыс" неспешно выстраивает трансферную политику, подписав очередного легионера. Проглядываются контуры новой команды, а кто возглавит ее, пока не ясно. С вероятностью 75-80 процентов останется казахстанец Михайлис, ведь он вывел "Барыс" в плей-офф, а это значит, с задачей на сезон справился.

Единственный минус - игра столичной команды не всегда выглядела привлекательно. Тренеру-дебютанту в некоторых моментах не хватало смелости, чтобы сыграть агрессивнее. Из-за этого "Барыс" упустил некоторые матчи, а в плей-офф выглядел неубедительно.

Кого еще можем увидеть в "Барысе"? Исключаем, что рассматривается кандидат из Канады или США. Во-первых, это дороже. Во-вторых, даже в более благополучные времена не приглашали тренеров из других стран. Остаются специалисты из Европы или России. Например, вице-чемпион мира Кари Ялонен из Финляндии свободен.

Есть и другие кандидаты, но нужно ли так рисковать? Опять же - все упирается в финансы. Присутствуют ли они? Если даже найдутся, то на потенциальный приход тренера из России или Беларуси мы оставим процентов десять. Примерно столько же на кандидата из любой другой европейской страны.

Поэтому примерно через месяц или меньший срок мы узнаем, что Михайлис подписал новый контракт с "Барысом" и начнет подготовку к сезону. Казахстанский клуб вряд ли будет претендовать на Кубок Гагарина, но на топ-8 в конференции будет нацелен. А с этим можно справиться и без тренера-легионера. Но если задача серьезнее, то нужен и специалист посильнее и опытнее.

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Напомним, казахстанский клуб объявил о контракте с еще одним легионером - форвардом Мэттом Фрэттином. 33-летний канадец должен стать лидером команды.

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