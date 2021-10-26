В распоряжении портала Sport24 оказались зарплатные ведомости всех 24 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где выступает казахстанский "Барыс", сообщают Vesti.kz.

Согласно этим данным, "Барыс" тратит на зарплаты игроков 480 миллионов рублей (2,9 миллиарда тенге) без учета бонусов.

"Несмотря на то, что в "Барысе" играет самый высокооплачиваемый игрок лиги Даррен Диц, зарплатная ведомость всего казахстанского клуба недотягивает и до 500 миллионов. Одна пятая всего бюджета уходит на стомиллионного канадца", - пишет источник.

Ранее стало известно, что зарплата капитана "Барыса" Даррена Дица составляет 100 миллионов рублей.

Стала известна зарплата сына главного тренера "Барыса"

Почти в два раза больше, чем "Барыс", на материальное вознаграждение хоккеистов тратят "Салават Юлаев" и "Авангард" - по 900 миллионов рублей.

Самый низкий объем выплат у "Адмирала", который занимает предпоследнее место в Восточной конференции с бюджетом в 280 миллионов рублей.

В Западной конференции аналогичная картина: лидер ЦСКА тратит на зарплаты по 900 миллионов рублей, а аутсайдер - "Динамо" Рига - 285 миллионов рублей. Всего клубы КХЛ потратят на зарплаты 14,39 миллиарда рублей.

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