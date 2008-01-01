Этот опасный "Барыс", или как изменилась ситуация для команды Михайлиса в КХЛ после серии побед

Казахстанский клуб "Барыс" до минимума сократил отставание от зоны плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а уже в следующем матче сыграет с прямым конкурентом. О бонусах от успешной домашней серии подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.



Столичные хоккеисты выиграли четыре матча подряд, в трех победив в основное время: общее число выигрышей в основное время увеличилось до девяти. Для "Барыса", который несколько раз победил в изнурительных послематчевых дуэлях, такая серия стала неожиданной и практически лишила его конкурентов преимущества. "Барыс" становится по-настоящему опасным и непредсказуемым.







В КХЛ первым дополнительным параметром при равенстве очков являются победы в основное время. У соперников осталось минимальное превосходство. У нижегородского "Торпедо", идущего седьмым на "Востоке", всего на одну "чистую" победу больше. Немного оторвалась новосибирская "Сибирь" (восьмое место) - 13 побед. У хабаровского "Амура", который расположился в таблице десятым, как и у "Барыса", девять побед.



Матч с "Торпедо", если "Барыс" его выиграет, может стать определяющим. Казахстанский клуб набрал 33 очка, у "Сибири" 34 балла, а у "Торпедо" - 36. До выезда в Нур-Султан нижегородцы выиграли три матча подряд, но еще успеют принять лидера сезона - московский ЦСКА. У "Барыса", в отличие от соперника, не будет переезда и двух лишних дней на подготовку к встрече.



21 декабря, когда "Торпедо" с "Барысом" сыграют в Нижнем Новгороде, можно попробовать отобрать еще пару очков у конкурентов. Ситуация выглядит благоприятно. Что касается "Сибири", набравшей четыре очка в четырех последних играх, она в этот период встретится с "Витязем" и "Трактором". Оба соперника борются за плей-офф, поэтому можно ожидать потерю очков от нестабильных новосибирцев.



Не исключаем, что и сам "Барыс" будет терять очки, ведь в промежутке между двумя матчами с "Торпедо" он сыграет с "Трактором" и "Авангардом", но определенный позитив в игре подопечных Михайлиса наметился. Вернется в строй Даррен Диц, который усилит игру в атаке. Появилась надежность в обороне и наигранные комбинации в большинстве. Возможно, столичный клуб преодолел кризис.



"Барыс" пропустил в большинстве, отыгрался с 0:2 и продлил победную серию в КХЛ



Добавим, что "Барыс" одержал волевую победу над "Витязем" и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ. Игру прокомментировал главный тренер Михайлис, а защитник столичного клуба Леонид Метальников назвал плюсы от драки на тренировке. Встреча "Барыса" с "Торпедо" состоится 11 декабря.