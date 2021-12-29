"Барыс" будет испытывать дефицит исполнителей в обороне после ухода Даррена Дица. Казахстанцы хотели подписать новых легионеров, но сделка сорвалась и оставила столичную команду в сложном положении на финише сезона регулярного чемпионата КХЛ. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

По ходу "регулярки" казахстанцы использовали восемь защитников, но каждый из них успел набрать очки в турнире. После отъезда Дица в московский ЦСКА осталось семь исполнителей, а из резерва рассматривают для основы только одного игрока.

Защитники "Барыса" в сезоне 2021/2022 (без Дица)

1. Олле Альсинг - 39 матчей и десять (2+8) очков

2. Эрик Мартинссон - 34 матча и десять (0+10) очков

3. Джо Морроу - 25 матчей и восемь (2+6) очков

4. Валерий Орехов - 37 матчей и пять (1+4) очков

5. Егор Шалапов - 41 матч и пять (1+4) очков

6. Самат Данияр - 37 матчей и четыре (0+4) очка

7. Роман Савченко - 28 матчей и три (1+2) очка

Ограниченный состав. Помимо Адиля Бекетаева, который за "Номад" набрал 18 (6+12) очков, предположим, что шанс могут получить Александр Пелевин (8+17) и Андрей Марков (5+10). Последнему 21 год, но он идет третьим по результативности среди защитников в "Номаде".

Для наших претендентов и других исполнителей из фарм-клуба дополнительной мотивацией служит тот факт, что "Барыс" не смог подписать новых легионеров. Финишный рывок столичного клуба может обернуться кадровыми потерями, а это шанс для исполнителей, которые не входят в основную ротацию.

Могут пригодиться новые игроки и в плей-офф КХЛ, где "Барыс" будет в позиции аутсайдера. Казахстанцы сами загнали себя в ситуацию, когда обновить состав способны лишь игроки резерва, которые еще не выходили на лед за главную команду. Лишь бы лидерам хватило сил не провалиться, ведь на них ляжет повышенная нагрузка.

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Напомним, сегодня, 29 декабря, "Барыс" примет уфимский "Салават Юлаев", а первую игру в 2022 году проведет 3 января - против рижского "Динамо". Казахстанцы выбрали турнир, в котором примут участие во время олимпийской паузы.