В повторном матче "Барыса" с "Металлургом" можно ожидать, что тренерский штаб казахстанского клуба внесет изменения в составе. На льду могут появиться не только защитник Джесси Блэкер и голкипер Йони Ортио, но и пара других исполнителей. Варианты - в материале корреспондента Vesti.kz.

Стартовый матч противостояния с россиянами получился очень результативным (4:7), что не может не беспокоить тренеров, ведь если бы "Барыс" сыграл надежнее, то мог бы выиграть матч. Первый кандидат на замену - голкипер Хенрик Карлссон. Уроженец Швеции провел не лучший свой матч в сезоне, но вряд ли его решаться заменить на финского дублера. Ортио не играл с конца января и пока не набрал оптимальной формы.

Навряд ли Блэкер выйдет в роли седьмого защитника. Скорее всего, он заменит кого-то из топ-6 стартового матча: все игроки обороны первой игры закончили встречу с минусовой полезностью. Джесси, конечно, и сам не впечатляет надежностью, но на его стороне опыт выступления в КХЛ. Он не раз приносил победы "Барысу", но завершающийся сезон вряд ли занесет себе в актив. Может быть, самое время сверкнуть еще раз.

Возможно, что появятся новые исполнители и в атаке. Например, центральные нападающие Дмитрий Гурков с Аркадием Шестаковым. "Барыс" не очень удачно отыграл на точки вбрасывания, поэтому изменения вполне объяснимы. Отсутствие других игроков в атаке не исключает смены позиций для тех, кто выходил в стартовой встрече. Предположим, что Линус Виделль, который действовал в центре нападения, отойдет на фланг.

Таким образом, выбор по составу у "Барыса" довольно ограниченный, поэтому, помимо четырех новичков в старте и смены позиций для отдельных исполнителей, не исключены изменения в тройках нападения или парах защитников. Столичный клуб способен зацепиться за результат в повторном матче, а для этого нужно найти оптимальные варианты усиления игры. Еще одного шанса на ошибку может уже и не быть.

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Добавим, что второй матч между "Барысом" и "Металлургом", который пройдет сегодня, 4 марта, начнется в 20:00 по столичному времени и будет показан в прямом эфире. 6 и 8 марта дуэль до четырех побед продолжится в Нур-Султане.

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