"Нафиг подписали". "Барыс" высмеяли за курьез от легионера в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 11:56
©ХК "Барыс"

Словацкого легионера Юлиуса Гудачека раскритиковали на телеграм-канале "Держи передачу" после курьезного гола в матче со "Спартаком", а "Барыс" одержал волевую победу в КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Сам хоккеист высказался об эпизоде.

Казахстанцы обыграли конкурентов в Москве, а Андрей Скабелка назвал ключевой эпизод в матче.

"Барыс", ищи вратаря, - написали на канале, а затем добавили. - Вот нафиг Юлиуса подписали".

34-летний Гудачек присоединился к "Барысу" после старта сезона в КХЛ и отыграл три матча за казахстанскую команду. В игре со "Спартаком" словацкий голкипер отразил 37 бросков из 38.

"Потерял шайбу из виду - она ударила меня". Голкипер "Барыса" - о курьезном голе

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Словакия Спартак Москва

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